Российский истребитель пятого поколения получит "человеческий интеллект"

ВЛАДИВОСТОК. 13 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Российский истребитель пятого поколения Т-50, также известный как перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), будет обладать рядом преимуществ перед американским F-22 Raptor. Как пишет журнал «Умное производство», со ссылкой на начальника Генерального штаба вооруженных сил России Николая Макарова «прежде всего, это высокий интеллект, практически человеческий интеллект».

ПАК ФА совершил первый полет 29 января 2010 года, проведя в воздухе 47 минут.

ОКБ "Сухого" разрабатывает самолет с 1990-х годов. Он создан с применением технологии "стелс", которая позволит снизить его заметность в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах волн. Т-50 будет способен выполнять боевые задачи в любую погоду и время суток, а также будет отличаться сверхманевренностью. Самолет сможет совершать взлет и посадку на взлетно-посадочных полосах длиной всего 300-400 метров.

Технические данные о перспективном истребителе пока не рассекречены. Предположительно, ПАК ФА сможет развивать скорость до 2600 км/ч и совершать перелеты на расстояние до 5,5 тысячи километров. Т-50 будет вооружен одной или двумя пушками калибра 30 миллиметров. На истребителе могут быть установлены десять точек подвески в закрытых бомбоотсеках и еще два дополнительных внешних пилона.

Министерство обороны России намерено начать закупки нового самолета в 2015 году.