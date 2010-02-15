Бывший глава Росимущества в Приморье заплатит за свободу пять миллионов рублей

Напомним, Мещеряков был арестован в декабре 2007 года. По данным следствия, экс-чиновник Росимущества занимался незаконной приватизацией недвижимости, находящейся в собственности государства. Также его обвиняют в крупном мошенничестве, в отмывании денег и организации преступного сообщества. Также по этому делу в качестве обвиняемых проходит еще ряд бывших чиновников краевой администрации, а также один действующий депутат, который находится в розыске.

«Еще в декабре 2009 года краевой суд продлил срок ареста Мещерякову до 4 марта. Однако суд высшей инстанции опротестовал это решение, - рассказали в следственном управлении СКП по Приморскому краю. - Теперь обвиняемый готовится выйти из СИЗО под залог в пять миллионов рублей».

Как пишет «Комсомольская правда», пока Игорь Львович находится все еще на нарах - его освободят, как только залоговые деньги поступят на специальный счет суда. Возможно, всю сумму родственники арестанта еще не успели собрать. После освобождения бывший глава Росимущества будет находиться на подписке о невыезде. Однако, вряд ли она его остановит, если экс-чиновник решит удариться в бега за границу, как это уже делали другие высокопоставленные нарушители закона.