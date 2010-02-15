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Posted 15 февраля 2010, 10:01

Published 15 февраля 2010, 10:01

Modified 17 сентября 2022, 12:43

Updated 17 сентября 2022, 12:43

Бывший глава Росимущества в Приморье заплатит за свободу пять миллионов рублей

15 февраля 2010, 10:01
Сюжет
Происшествие
Игорь Мещеряков уже отсидел в СИЗО больше двух лет

ВЛАДИВОСТОК. 15 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Совсем скоро бывший глава Росимущества по Приморскому краю Игорь Мещеряков сможет покинуть мрачные стены городского следственного изолятора. На днях Верховный суд России решил выпустить арестанта под залог в пять миллионов рублей.

Напомним, Мещеряков был арестован в декабре 2007 года. По данным следствия, экс-чиновник Росимущества занимался незаконной приватизацией недвижимости, находящейся в собственности государства. Также его обвиняют в крупном мошенничестве, в отмывании денег и организации преступного сообщества. Также по этому делу в качестве обвиняемых проходит еще ряд бывших чиновников краевой администрации, а также один действующий депутат, который находится в розыске.
«Еще в декабре 2009 года краевой суд продлил срок ареста Мещерякову до 4 марта. Однако суд высшей инстанции опротестовал это решение, - рассказали в следственном управлении СКП по Приморскому краю. - Теперь обвиняемый готовится выйти из СИЗО под залог в пять миллионов рублей».
Как пишет «Комсомольская правда», пока Игорь Львович находится все еще на нарах - его освободят, как только залоговые деньги поступят на специальный счет суда. Возможно, всю сумму родственники арестанта еще не успели собрать. После освобождения бывший глава Росимущества будет находиться на подписке о невыезде. Однако, вряд ли она его остановит, если экс-чиновник решит удариться в бега за границу, как это уже делали другие высокопоставленные нарушители закона.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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