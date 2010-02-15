Организаторов "общака" в Хабаровском крае присяжные заседатели признали виновными

ХАБАРОВСК. 15 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровском краевом суде присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт организаторам и участникам преступного сообщества «общак» Верхнебуреинского района.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в прокуратуре края, присяжные признали виновными 17 лиц, которые в период с марта 2002 года по ноябрь 2006 года на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края принимали активное участие в деятельности преступного сообщества.

По мнению следствия, сообщество было создано для совершения имущественных преступлений, а также преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Руководили преступным сообществом, попеременно, два человека. Также, были назначены ответственные за различные участки деятельности, в том числе, за работу с молодежью.

Четверым из обвиняемых вменено в вину организация и руководство деятельностью преступного сообщества, остальным четырнадцати лицам - участие в этом преступном сообществе.

Каждому из членов преступного сообщества предъявлен различный объем обвинения, от двух до десяти составов преступлений, предусмотренных статьями 210 (организация преступного сообщества), 213 (хулиганство), 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 228.1 (незаконное производство и сбыт наркотических средств), 163 (вымогательство) УК РФ.

Участники преступного сообщества вымогали деньги у индивидуальных предпринимателей с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, за мнимое покровительство обеспечения охраны при перевозке пассажиров на коммерческом транспорте угрожали применить насилие, а также повредить имущество, или его поджечь.

Они требовали бесплатно отремонтировать автомобиль одного из участников преступного сообщества, угрожая применить насилие или уничтожить имущество, открыто похищали имущество, незаконно проникая в жилище и применяя насилие.

За период судебного следствия допрошено 139 лиц из них 17 потерпевших, 45 свидетелей обвинения, 60 свидетелей защиты, 17 подсудимых, исследованы письменные доказательства в 35 томах.