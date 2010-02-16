Представитель Камчатского молодёжного парламента принял участие в общероссийском семинаре

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 16 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Руководители молодежных парламентов России приняли участие в семинаре-совещании в Москве. Его организатор - Ассоциация молодёжных парламентов России. Впервые в работе приняли участие представители 79 субъектов Российской Федерации. На семинаре обсуждались вопросы реализации федеральной программы «Молодёжный парламентаризм - кадры для будущего», запуск общероссийского интернет-портала Молодёжного парламентского движения России, а также участия в международных проектах и проведения общероссийских акций молодежных парламентов России в 2010 году.

Открыла семинар вице-спикер Госдумы Светлана Журова. «Я считаю своей целью вывести парламентское молодёжное движение на качественно новый уровень. Речь идёт не только о региональных парламентах и Общественной молодёжной палате при Госдуме, но и в целом о необходимости системной работы в этом направлении. Мы планируем тесно взаимодействовать с Центризбирком. У нас есть очень важное пересечение интересов - электоральная активность молодёжи. Это нужно как нам, тем, кто хочет, чтобы за них пришли голосовать молодые избиратели, так и Центризбиркому, которому нужно, чтобы молодые люди были вовлечены в избирательный процесс, чтобы они были грамотными и понимали, что это такое. Наша общая задача - привить молодёжи избирательно-правовую культуру». - подчеркнула Журова.

В работе семинара также принял участие и Председатель Политсовета «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Гаттаров. По его словам, молодёжный парламентаризм позволяет привести в политику большое количество талантливых молодых людей. Для них школьное, вузовское самоуправление, а потом и городские, областные общественные молодёжные палаты становятся первой школой политики, законотворчества, помогают обзавестись связями, сформировать горизонтальную и вертикальную коммуникацию с единомышленниками.

«Главное, чтобы эта парламентская деятельность была именно ступенькой к дальнейшему развитию, а не болотом, в котором карьера молодого политика начинается и заканчивается там же. Поэтому я считаю, что тем, кто пришел в молодёжный парламентаризм нужно капитализировать свои знания и опыт в депутатские мандаты, чтобы получить реальный инструмент, ресурс для реализации своих проектов. Идти во власть не ради самой власти, мандатов или кресел, а для того, чтобы с помощью своих проектов, воплощения своих идей решать проблемы избирателей, тех людей, которые нам эту власть доверили», - сказал Гаттаров.

Камчатский молодёжный парламент представлял на семинаре его председатель, руководитель Петропавловск-Камчатского местного отделения партии «Единая Россия» Анатолий Кирносенко. Он отметил, что в ходе совещания поднимались и обсуждались многие важные и интересные проблемы, включая оценку общей обстановки в России представителями разных регионов, общение с сотрудниками фонда Аденауэра из Германии, работа которого направлена также на молодёжь. «За три дня работы нам удалось вплотную познакомиться с работой Государственной Думы, Центризбиркома, где проходил видео-селектор с представителями региональных избирательных комиссий и молодежных парламентов. Очевидно, что молодёжные парламенты переходят от периода становления к периоду реализации своих задач, молодёжь играет всё большую роль, занимается решением серьёзных вопросов, работает наравне с уже существующими структурами», - сказал Кирносенко.