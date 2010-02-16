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Posted 16 февраля 2010, 03:32

Published 16 февраля 2010, 03:32

Modified 17 сентября 2022, 12:43

Updated 17 сентября 2022, 12:43

У продукции Благовещенского судостроительного завода появились покупатели

16 февраля 2010, 03:32
После многолетнего перерыва здесь собирают три малых сейнера для рыбаков Сахалина

БЛАГОВЕЩЕНСК. 16 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - На Благовещенском судостроительном заводе побывала большая делегация: потенциальные покупатели сейнеров, гости с Камчатки, а также амурский губернатор и министры регионального правительства.
Сегодня на предприятии выполняют первый после многолетнего перерыва заказ от рыбаков - собирают три малых сейнера для Сахалина, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа». Одно из судов готово на 70 процентов, уже проходит испытания и через месяц будет сдано под электромонтаж. Если все пойдет по плану, уже в мае сейнер спустят на воду и отправят заказчику.
«Завод работает, платит людям заработную плату, рассчитывается по всем своим кредиторским обязательствам, по налогам, по приобретению материалов, по электроэнергии и отрабатывает технологию; резервы у завода имеются», - отметил губернатор Олег Кожемяко.
Глава региона гарантировал заводу поддержку областного правительства при получении кредитов на приобретение материалов и комплектующих для строительства судов. Банковскую ставку на 95% будет субсидировать областной бюджет.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Амурская область
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