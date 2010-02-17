vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля 2010, 02:33

Published 17 февраля 2010, 02:33

Modified 17 сентября 2022, 12:43

Updated 17 сентября 2022, 12:43

Международный конкурс "Наследники традиций" пройдет в Хабаровске

17 февраля 2010, 02:33
Он посвящен памяти известного хабаровского пианиста Вячеслава Соболевского

ХАБАРОВСК. 17 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - 24 февраля в концертном зале Хабаровского краевого колледжа искусств состоится открытие Второго открытого международного конкурса пианистов им. Вячеслава Соболевского «Наследники традиций».
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в оргкомитете конкурса, его учредителями являются министерство культуры края, Хабаровская краевая филармония, Хабаровский краевой колледж искусств, благотворительный фонд имени заслуженного артиста России В.Л.Соболевского.
Цели конкурса - развитие классического музыкального искусства, пропаганда современных художественных и педагогических достижений, выявление талантливых исполнителей, воспитание художественного вкуса юных музыкантов, приобщение их к современным формам музыкального искусства.
В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств края, средних и высших учебных заведений. Участники творческих соревнований разделены на 4 группы: до 10 лет включительно, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-20 лет.
Конкурсные прослушивания проводятся в каждой возрастной группе в два тура. А 27 февраля в 12.00 в концертном зале Хабаровской краевой филармонии состоится заключительный концерт и награждение лауреатов.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Культура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика