Международный конкурс "Наследники традиций" пройдет в Хабаровске

ХАБАРОВСК. 17 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - 24 февраля в концертном зале Хабаровского краевого колледжа искусств состоится открытие Второго открытого международного конкурса пианистов им. Вячеслава Соболевского «Наследники традиций».

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в оргкомитете конкурса, его учредителями являются министерство культуры края, Хабаровская краевая филармония, Хабаровский краевой колледж искусств, благотворительный фонд имени заслуженного артиста России В.Л.Соболевского.

Цели конкурса - развитие классического музыкального искусства, пропаганда современных художественных и педагогических достижений, выявление талантливых исполнителей, воспитание художественного вкуса юных музыкантов, приобщение их к современным формам музыкального искусства.

В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств края, средних и высших учебных заведений. Участники творческих соревнований разделены на 4 группы: до 10 лет включительно, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-20 лет.

Конкурсные прослушивания проводятся в каждой возрастной группе в два тура. А 27 февраля в 12.00 в концертном зале Хабаровской краевой филармонии состоится заключительный концерт и награждение лауреатов.