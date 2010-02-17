Приморский краб не ушел в Японию

ВЛАДИВОСТОК. 17 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Отделом дознания Находкинской таможни Приморского края возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений, выразившихся в перемещении в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров с обманным использованием документов.

Как сообщила РИА «Восток-Медиа» главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Юлия Тисленко, на таможенном посту Морской порт Пластун Находкинской таможни по 2 грузовым таможенным декларациям был оформлен на экспорт в Японию товар - синий живой краб, общим весом порядка 11 тонн.

«Однако позже выяснилось, что таможенному органу для таможенного оформления вышеуказанного товара были предоставлены недействительные документы», - рассказала собеседница агентства.

Cогласно справке эксперта стоимость незаконно перемещенного через таможенную границу краба составила более 1,5 миллионов рублей, что в соответствии с законодательством является крупным размером.

«Санкцией ч.1 ст. 188 УК РФ предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - добавила Тисленко.