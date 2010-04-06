Частицу Вечного огня доставят из Москвы во Владивосток

Напомним, 26 марта, в Москве состоялась торжественная церемония зажжения факела от Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Для этого специально в столицу России по инициативе городского Совета ветеранов и при поддержке главы Владивостока Игоря Пушкарёва прибыла делегация из Владивостока. В ее состав вошли ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранской организации морской пехоты, администрации города, думы, духовенства и молодежи.

7 мая 2010 года в торжественной обстановке будет зажжен Вечный огонь у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной. Планируется, что церемонию зажжения предварит эстафета, в ходе которой от администрации города до мемориала священный огонь будут нести известные горожане и ветераны Великой Отечественной войны. На Корабельной набережной факел передадут Герою России, Герою социалистического труда и Герою Советского Союза. Последний передаст факел главе Владивостока Игорю Пушкарёву, который и зажжет Вечный огонь у мемориала.