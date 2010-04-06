В приморской Находке растет рождаемость

Среди малышей 245 мальчиков и 197 девочек, а также четыре двойни. Как сообщила начальник управления ЗАГС Наталья Шмаргун, в Находке уже десять лет наблюдается рост рождаемости и снижение уровня смертности. Последний показатель в первом квартале 2010 года составил 517 случаев - на 32 меньше, чем в 2009 году.

На фоне демографического благополучия снизилось число заключенных браков. За три месяца свадьбы сыграли 194 пары, тогда как годом раньше - 230. «Среди причин такого спада можно назвать продолжительные христианские посты. Сегодня все чаще молодежь уделяет религиозным канонам особое внимание и старательно выбирает дату бракосочетания. Теперь ждем наплыва брачующихся к концу апреля на древнерусский праздник «красная горка», - говорит Наталья Шмаргун. Вместе с тем, назван отрадным тот факт, что находкинцы стали реже разрушать свои семьи. Число разводов снизилось с 243 до 193.