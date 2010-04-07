В Благовещенске родилась девочка, зачатая методом экстракорпорального оплодотворения

БЛАГОВЕЩЕНСК. 7 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Из роддома Благовещенска выписали необычную пациентку. Девочка была зачата методом экстракорпорального оплодотворения. Малышка появилась на свет благодаря специалистам благовещенского лечебно-диагностического центра «Амурмед», сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Маленькую Соню назвали в честь бригады врачей, соединив первые буквы имен медиков. Девочка родилась 30 марта, девятибалльная, вес и рост - в норме.

«Мы ждали этого ребенка 13 лет, он очень долгожданный, аж до слез», - делится переживаниями мать Анна Паршукова. До настоящего времени амурчанам приходилось делать подобные операции в других регионах страны. Но уже в ближайшее время десятки семейных пар, которые когда-то услышали диагноз «бесплодие», тоже станут родителями.