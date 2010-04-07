В Приморье создана рабочая группа по расследованию падежа диких копытных

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, на последнем заседании специалисты изучили вопрос гибели в феврале-марте копытных животных на территории Уссурийского городского округа, Надеждинского, Хасанского и Лазовского районов, в том числе была отмечена гибель пятнистых оленей на территории Лазовского заповедника и вдоль его границы.