В Приморье создана рабочая группа по расследованию падежа диких копытных

Posted 7 апреля 2010, 02:49
Published 7 апреля 2010, 02:49
Modified 17 сентября 2022, 12:32
Updated 17 сентября 2022, 12:32
ВЛАДИВОСТОК. 7 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Последствия экстремальных погодных условий начала 2010 года для крупных млекопитающих, включенных в Красную книгу Приморья, оценила специальная рабочая группа.
Напомним, группа создана при межведомственной комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира Приморского края.
Как сообщает пресс-служба краевой администрации, на последнем заседании специалисты изучили вопрос гибели в феврале-марте копытных животных на территории Уссурийского городского округа, Надеждинского, Хасанского и Лазовского районов, в том числе была отмечена гибель пятнистых оленей на территории Лазовского заповедника и вдоль его границы.
По мнению специалистов, помимо снежной погоды, одной из основных причин падежа диких копытных, стало изменение кормовой базы в связи с высокой плотностью пятнистого оленя на этих территориях.
Было решено провести обследование территории юго-запада и юго-востока Приморского края, по результатам которого будут отобраны пробы от павших животных для выявления причин их гибели. Эту работу проведет команда специалистов из краевого управления охотнадзора, управления Росприроднадзора по Приморскому краю, «Специнспекции «Тигр», ГПЗ «Кедровая падь», «Лазовского заповедника», представителей охотпользователей.
Напомним, по рекомендации управления охотничьего надзора Приморского края в период экстремальных условий охотпользователи своевременно ввели в действие мобилизационный план мероприятий по предотвращению падежа диких копытных животных, что предотвратило массовую гибель животных на их территориях. Охотпользователи обеспечивали им дополнительную кормовую базу, подкармливали соей, зерном, сеном.