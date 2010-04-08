В Хабаровском крае предоставляют жилье ветеранам Великой Отечественной

ХАБАРОВСК. 8 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор края Вячеслав Шпорт принял участие селекторном совещании по вопросам обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, которое в режиме видеоконференции провел Министр регионального развития России Виктор Басаргин.

Как сообщает пресс-центр правительства края, глава Минрегиона отметил, что только 33 субъекта России полностью обеспечили жильем ветеранов, вставших на очередь до марта 2005 года. Хабаровский край входит в их число.

Говоря о задачах на 2010 год, В. Басаргин сообщил, что в ближайшее время в регионы из федерального бюджета поступят средства второго транша - 34 млрд. рублей. Однако территориями до сих пор не освоены 14 млрд. рублей первого. Министр призвал руководителей на местах более серьезно подойти к поставленной задаче.

По словам Вячеслава Шпорта, в Хабаровском крае идет активная работа по решению жилищной проблемы ветеранов, вставших на учет после 1 марта 2005 года. На сегодняшний день это 105 человек. Однако очередь продолжает формироваться и, по прогнозам, нуждающихся в жилье ветеранов будет более 600 человек.

«Основная задача регионов - завершить работу до конца нынешнего года. В 2011 году должны отметить новоселье только те ветераны, которые встанут на учет в конце этого года», - отметил Виктор Басаргин.