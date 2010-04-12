Рыбоводные заводы Камчатки приступили к выпуску молоди лососей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 12 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Рыбоводные заводы Камчатки сегодня, 12 апреля, приступают к выпуску молоди кижуча, нерки, чавычи и кеты, сообщил директор Дирекции рыбоводных заводов Камчатки Андрей Кашин.

Первым к выпуску мальков приступил Паратунский завод. Следом за ним до середины июля молодь в реки Камчатки будут выпускать остальные четыре рыбоводных завода: Кеткинский, Вилюйский, Малкинский и Озерки.

В минувшем году в инкубаторы было заложено более 45,5 миллионов икринок (при плане 43,6 миллиона). В этом году планируется выпустить в реки около 34,4 миллиона мальков. Последним к выпуску мальков кижуча - в июле - приступит Вилюйский завод.