Рыбоводные заводы Камчатки приступили к выпуску молоди лососей

Posted 12 апреля 2010, 02:56
Published 12 апреля 2010, 02:56
Modified 17 сентября 2022, 12:30
Updated 17 сентября 2022, 12:30
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 12 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Рыбоводные заводы Камчатки сегодня, 12 апреля, приступают к выпуску молоди кижуча, нерки, чавычи и кеты, сообщил директор Дирекции рыбоводных заводов Камчатки Андрей Кашин.
Первым к выпуску мальков приступил Паратунский завод. Следом за ним до середины июля молодь в реки Камчатки будут выпускать остальные четыре рыбоводных завода: Кеткинский, Вилюйский, Малкинский и Озерки.
В минувшем году в инкубаторы было заложено более 45,5 миллионов икринок (при плане 43,6 миллиона). В этом году планируется выпустить в реки около 34,4 миллиона мальков. Последним к выпуску мальков кижуча - в июле - приступит Вилюйский завод.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))