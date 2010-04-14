В Приморском крае пройдет региональный этап конкурса организаторов воспитательного процесса "Воспитать человека"

ВЛАДИВОСТОК. 14 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В апреле в Приморье пройдет региональный этап Всероссийского конкурса организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека».

Конкурс проводится в рамках Года учителя в России. Его цель - повышение авторитета и статуса педагогических работников страны.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в администрации края, в Приморье в региональном этапе приняли участие 35 педагогов из Уссурийска, Артема, Арсеньева, Владивостока, ЗАТО Фокино, Партизанска и Находки. А также из Хорольского, Ханкайского, Пожарского, Дальнереченского, Тернейского, Партизанского, Кавалеровского, Чугуевского и Надеждинского муниципальных районов.

В конкурсе принимают участие классные руководители, воспитатели, педагоги-психологи, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования.

Работы победителей регионального этапа конкурса «Воспитать человека» будут направлены для участия в федеральном заочном этапе.