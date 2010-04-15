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Posted 15 апреля 2010, 01:37

Published 15 апреля 2010, 01:37

Modified 17 сентября 2022, 12:29

Updated 17 сентября 2022, 12:29

Многие школьники Облученского района ЕАО хотят работать на строящемся здесь ГОКе

15 апреля 2010, 01:37
В средней школе № 11 села Двуречья побывали представители предприятия, милиции и Службы наркоконтроля

БИРОБИДЖАН. 15 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - «Думай о будущем!» - к этому призвали каждого участника мероприятия, которое состоялось накануне в средней школе № 11 села Двуречья Облученского района ЕАО. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», накануне здесь высадился совместный десант представителей Кимкано-Сутарского ГОКа, Службы наркоконтроля, ГИБДД и общественного совета при УВД ЕАО.
В эти весенние дни в Еврейской автономной области администрация комбината проводит акцию по профориентации выпускников школ и молодежи, которая еще не определилась с выбором профессии. Ее цель - рассказать ребятам о профессиях горного и металлургического профиля. К широкомасштабному мероприятию решили присоединиться и представители правоохранительных служб автономии.
«Несомненно, что все ребята должны задуматься не только о будущей профессии, но и о сохранении своей жизни и здоровья. Поэтому пропаганда правил поведения на дороге, а также и агитация за позитивный образ жизни укладывается в девиз акции «Думай о будущем!», - выразила свое мнение представитель Управления внутренних дел по ЕАО Елена Чувашова.
Ранее в Двуреченской и Известковской школах были установлены информационные стенды, на которых размещаются материалы о деятельности комбината. Сейчас сюда добавились и листовки с призывами к детям быть внимательными на дороге, а также не поддаваться искушению попробовать наркотики.
Самый большой интерес ребят вызвал рассказ о Кимкано-Сутарском комбинате, который сейчас строится неподалеку. У многих здесь работают родители или знакомые, поэтому некоторые школьники уже сейчас твердо решили, что будут трудиться только на ГОКе. Один из них - Сергей Митюков. Парень хочет получить профессию химика или программиста, и сейчас определяется с вузом.
«Комбинат может сильно поднять ЕАО, и дать будущее многим людям, дать работу, которой в кризис у нас не хватает, - заметил он.
В дирекции ООО «КС ГОК» пояснили, что пока на предприятии трудятся более 250 человек, а вот когда ГОК заработает на полную мощность, здесь понадобится около 3-х тысяч специалистов.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#ЕАО
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