Еще три ветерана - фронтовика из ЕАО получили новые квартиры

БИРОБИДЖАН. 17 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Последние три ветерана Великой Отечественной войны в ЕАО, которые подали документы на улучшение своих жилищных условий до 1 марта 2005 года, зарегистрировали свое право собственности на приобретенные новые квартиры.

Об этом сообщает корреспондент РИА "Восток-Медиа" со ссылкой на газету "Биробиджанер Штерн". Один из новосёлов, житель Октябрьского района, переезжает в центр Биробиджана, двое остаются в своих родных местах - поселках им. Тельмана и Волочаевка Смидовичского района области.

«Трудности с приобретением квартир для этих людей, были связаны с тем, что ветераны оказались без поддержки родных, и необходимые справки пришлось собирать работникам социальных служб, - пояснила начальник отдела социальной помощи и развития учреждений социального обслуживания комитета соцзащиты населения правительства области Наталья Афанасьева. Тем не менее, с помощью муниципальных и поселенческих властей проблему удалось решить.

Н.Афанасьева, добавила, что сейчас идёт работа по оформлению сертификатов "второму потоку" ветеранов и членов их семей, вставших на учет после 1 марта 2005 года. Согласно Указу Президента РФ, все они должны получить квартиры до конца этого года. Таких нуждающихся в области на сегодняшний день насчитывается 174 человека.