"Песни войны и Победы" спели в Хабаровске ветераны и молодежь

ХАБАРОВСК. 19 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - «Песни войны и Победы» так назвали концерт, инициатором и организатором проведения которого стал городской совет ветеранов. На сцене концертного зала краевой филармонии в сопровождении духового оркестра Дальневосточного военного округа вместе выступали самодеятельные ветеранские коллективы, коллективы студентов и школьников.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сотрудник пресс-службы администрации города Елена Соловьева, программа была составлена так, что никто в этом зале не мог остаться равнодушным. Это были песни их молодости, песни, которые звали в бой, а потом, после войны, навевали воспоминания о «боях-пожарищах, о друзьях-товарищах». Со сцены они звучали не только в исполнении таких известных в городе коллективов ветеранов, как хоры «Память сердца» и «Хабаровские вишни», но и муниципального академического хора, хора краевого колледжа искусств, солистов вокальной группы «Вдохновение» Тихоокеанского госуниверситета, вокального ансамбля «Гармония» дома офицеров Волочаевского гарнизона, дуэтов и солистов.

Впервые на этом концерте прозвучали и песни, написанные хабаровскими композиторами специально к этой круглой дате: «Идут ветераны», музыку к которой написал Анатолий Збруев, и «Радость Великой Победы жива» на музыку Бориса Панкова. Автор текстов обеих - Аркадий Федотов. Они прозвучали в исполнении сводного хора под управлением Анатолия Збруева. А новую песню Татьяны Ананьиной «Победная весна» исполнили ветеран педагогического труда Нина Баринова и воспитанники кадетской школы №1 имени Федора Ушакова.

Концерт превратился в настоящий праздник, дал заряд бодрости, оптимизма и вдохновения ветеранам, помог их детям и внукам ощутить небывалое единение. И когда в исполнении сводного хора в триста человек и оркестра зазвучала заключающая концерт песня, знаменитый «День Победы», в едином порыве поднялся весь зал. Песню Победы пели стоя.