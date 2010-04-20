Posted 20 апреля 2010, 03:57
Published 20 апреля 2010, 03:57
Modified 17 сентября 2022, 12:27
Updated 17 сентября 2022, 12:27
ХАБАРОВСК. 20 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Странное поведение пассажира послужило причиной остановки поезда, эвакуации людей и вызова на место «происшествия» кинолога и взрывотехника. Теперь виновнику переполоха предстоит возместить затраты и ущерб, понесенные правоохранительными органами и железной дорогой.
В 20:40 в дежурную часть Сахалинского линейного управления внутренних дел на транспорте поступило телефонное сообщение от милиционера патрульно-постовой службы по сопровождению поездов о том, что из вагона поезда сообщением Южно-Сахалинск - Ноглики выпрыгнул человек. А ситуация развивалась следующим образом. Проводник, как полагается, находилась в тамбуре вагона в момент отправления состава. Неожиданно, мимо неё проскочил человек кавказской национальности и спрыгнул с поезда. Шокированная поведением пассажира, она немедленно сообщила о случившемся сотрудникам транспортной милиции.
В купе беглец оставил две коробки, обмотанные прозрачным скотчем. Пассажиры, находящиеся в том же купе были эвакуированы. На ближайшей станции «Новоалексеевка» поезд был остановлен и оцеплен. Пассажиры, поездная бригада и машинисты были эвакуированы и размещены на безопасном расстоянии.
Мероприятия по досмотру проводили сотрудники Сахалинского ЛУВДТ Дальневосточного УВДТ МВД России, Сахалинской транспортной прокуратуры, ФСБ, МЧС, кинологи, взрывотехники, сотрудники УВД по Сахалинской области. После двухчасового осмотра выяснилось, что в коробках, обмотанных прозрачным скотчем, находились обычные луковицы. В то же время проводились розыскные мероприятия, и личность беглеца была установлена.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Дальневосточного управления внутренних дел на транспорте, на основании Кодекса РФ об административных правонарушениях странному гражданину грозит наложение административного штрафа, а также возмещение ущерба. За нарушение правил поведения на железнодорожном, воздушном или водном транспорте.