Странное поведение пассажира послужило причиной остановки поезда

В 20:40 в дежурную часть Сахалинского линейного управления внутренних дел на транспорте поступило телефонное сообщение от милиционера патрульно-постовой службы по сопровождению поездов о том, что из вагона поезда сообщением Южно-Сахалинск - Ноглики выпрыгнул человек. А ситуация развивалась следующим образом. Проводник, как полагается, находилась в тамбуре вагона в момент отправления состава. Неожиданно, мимо неё проскочил человек кавказской национальности и спрыгнул с поезда. Шокированная поведением пассажира, она немедленно сообщила о случившемся сотрудникам транспортной милиции.