Камчатка достойна этапа Кубка мира

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 21 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Продолжаются незапланированные каникулы ведущих биатлонистов мира на Камчатке. После окончания международных соревнований на Приз памяти Фатьянова, состоявшихся на полуострове 16-17 апреля, они пока не могут вылететь домой. Виной тому извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии, из-за которого были закрыты аэропорты большинства стран Европы.

В ожидании вылета 50 иностранных биатлонистов проводят время с пользой для души и тела. Для них организованы экскурсии, отдых на термальных источниках, морские прогулки. Сегодня звёзды мирового биатлона встречаются с юными камчатскими спортсменами.

Вероятно, чтобы о них не забывали на родине, биатлонисты активно рассказывают о своём вынужденном «заточении» болельщикам на своих официальных сайтах. Так чемпион мира француз Симон Фуркад, победитель прошлогодних соревнований на Камчатке, поделился своими впечатлениями о Мемориале Фатьянова и полуострове: «Спринт прошел неудачно для меня: с пятью промахами я финишировал 30-м, но в преследовании показал лучшее время и в итоге стал 13-м. В целом, организаторы из «Газпрома» сделали замечательный турнир, как это обычно и бывает в России. Ждем этапа Кубка мира в Петропавловске. По крайней мере, это будет заслуженно. Единственное, о чем сожалею, - не взял с собой горные лыжи, на Камчатке хорошо развит активный отдых. А самое обидное, что мы не знаем точно, как уедем. Сейчас планируется, что вылетим в четверг утром».

Вторит ему и другая знаменитая спортсменка из Франции, двукратный призёр Олимпийских игр Сандрин Байи: «Наша короткая поездка на Камчатку продолжается. Тут много вулканов, надеюсь, что ни один из них не проснётся... Но, всё же, несмотря на вулканы, Камчатка - одно из лучших мест в мире для катания на лыжах. Немного скучно задерживаться здесь, но нужно смотреть на вещи позитивно.

Что касается турнира, то «Газпрому» удалось пригласить многих хороших биатлонистов, идеальная организация, достойная Кубка мира».

Двукратный призёр Олимпийских игр француженка Мари Дорен также рассказала о своих впечатлениях о Мемориале Фатьянова и о Камчатке. «Организация турнира - на высшем уровне, и болельщиков было столько же, сколько и на немецких этапах Кубка мира. Но гонки закончились, а мы пока не можем выехать из-за последствий извержения вулкана. Но у нас появилась возможность посмотреть Петропавловск-Камчатский - большой город (преувеличенное утверждение - ред.), окруженный вулканами. Надеюсь, они не проснутся, как это сделал исландский. Из двух тысяч вулканов двести еще достаточно активны, и очень красиво видеть, как они «дымятся» (на самом деле, на нашей планете более 600 действующих вулканов, 29 из них находятся на Камчатке. Активно «плюётся» пеплом - на высоту до 7, 5 км - сейчас Шивелуч. Но от Петропавловска он находится далековато, горожанам и гостям города извержение не увидеть - ред.).

Также здесь много маленьких рынков, где продают свежую рыбу, икру, овощи, фрукты и много непривычных вещей. Если будет возможность вернуться сюда, обязательно ей воспользуюсь», - рассказала Дорен на своём официальном сайте.

Восторженные отзывы французских биатлонистов, конечно, приятны, но у камчатских властей более амбициозные планы, чем проведение этапа Кубка мира. Планируется выдвинуть Петропавловск-Камчатский кандидатом на проведение чемпионата мира по биатлону в 2016 году. Так что, вынужденные каникулы иностранцев на Камчатке оказались к месту - их восторженные впечатления ещё один плюс в нашу пользу.

Фото Виктора Гуменюка.