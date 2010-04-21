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Posted 21 апреля 2010, 00:45

Published 21 апреля 2010, 00:45

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

Пешеходов в Приморье давят и на "зебре", и просто так

21 апреля 2010, 00:45
Сюжет
Происшествие
Госавтоинспекция Приморского края бьет тревогу

ВЛАДИВОСТОК. 21 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Госавтоинспекция Приморского края бьет тревогу: в группе риска - пешеходы.

Для того, чтобы переломить ситуацию необходимо начать с себя: водителям следить за дорожной обстановкой, заблаговременно снижать скорость и пропускать пешеходов, которые, в свою очередь должны не бежать напрямик, потому что так ближе и удобнее, а строго соблюдать правила безопасного перехода проезжей части и переходить дорогу только в строго отведенных для этих целей местах.

За три месяца 2010 года на территории Приморского края зарегистрировано 572 дорожно-транспортных происшествия, в которых 49 человек погибли и 693 получили ранения. Практически половина ДТП, 45,6%, были связаны с наездами на пешеходов, причем люди получили смертельные травмы как по вине водителей, зачастую не предоставляющих пешеходам преимущество даже на «зебрах», так и из-за собственной беспечности, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Управления ГИБДД УВД по Приморскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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