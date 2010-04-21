Пешеходов в Приморье давят и на "зебре", и просто так

Для того, чтобы переломить ситуацию необходимо начать с себя: водителям следить за дорожной обстановкой, заблаговременно снижать скорость и пропускать пешеходов, которые, в свою очередь должны не бежать напрямик, потому что так ближе и удобнее, а строго соблюдать правила безопасного перехода проезжей части и переходить дорогу только в строго отведенных для этих целей местах.