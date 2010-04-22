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Posted 22 апреля 2010, 00:38

Published 22 апреля 2010, 00:38

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

Борис Невзоров вручил камчатцам высокие награды

22 апреля 2010, 00:38
Трое земляков были награждены медалью, благодарностью и дипломом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 22 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - На сессии Законодательного собрания Камчатского края, состоявшейся 20 апреля, председатель регионального парламента Борис Невзоров вручил высокие награды камчатцам.
Заведующий отделом неврологии Камчатской краевой больницы Алексей Терешев за большой вклад в развитие здравоохранения Камчатского края получил из рук Бориса Невзорова почётную награду - медаль «Совет Федерации. 15лет». За большой вклад в развитие жилищного строительства в регионе благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Борис Невзоров вручил генеральному директору ОАО «Камчатжилстрой» Николаю Вощуле. Кроме того, спикер краевого парламента вручил диплом 2-й степени аудитору Контрольно-счётной палаты Камчатского края Людмиле Трибуновской за выход в финал конкурса Ассоциации контрольно-счётных органов Российской Федерации «Лучший финансовый контролер России».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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