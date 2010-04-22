Борис Невзоров вручил камчатцам высокие награды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 22 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - На сессии Законодательного собрания Камчатского края, состоявшейся 20 апреля, председатель регионального парламента Борис Невзоров вручил высокие награды камчатцам.

Заведующий отделом неврологии Камчатской краевой больницы Алексей Терешев за большой вклад в развитие здравоохранения Камчатского края получил из рук Бориса Невзорова почётную награду - медаль «Совет Федерации. 15лет». За большой вклад в развитие жилищного строительства в регионе благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Борис Невзоров вручил генеральному директору ОАО «Камчатжилстрой» Николаю Вощуле. Кроме того, спикер краевого парламента вручил диплом 2-й степени аудитору Контрольно-счётной палаты Камчатского края Людмиле Трибуновской за выход в финал конкурса Ассоциации контрольно-счётных органов Российской Федерации «Лучший финансовый контролер России».