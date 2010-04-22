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Posted 22 апреля 2010, 01:16

Published 22 апреля 2010, 01:16

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

Ленина в России любят больше женщины

22 апреля 2010, 01:16
А также жители маленьких городков

ВЛАДИВОСТОК. 22 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня исполняется 140 лет со дня рождения В.И.Ленина.

Аналитический Центр Юрия Левады провел опрос среди россиян о его роли в истории России.

Большинство респондентов согласны с утверждением, что память о Ленине сохранится в истории, но никто уже не пойдет по его пути (29%). Каждый пятый россиянин полагает, что Ленин вывел страну на путь прогресса и справедливости. Чуть меньше людей (18%), напротив, считают, что он повел Россию по ложному пути, и это стало причиной многих несчастий и бед.
Кроме того, 22% респондентов уверены, что идеи Ленина были искажены его последователями, а 14% россиян считают, что он ошибался в своих ожиданиях относительно революции и коммунизма. Еще 11% участников опроса согласились с тем, что Ленин был жестоким человеком, и пытался преобразовать страну с помощью насилия.
При этом чаще других групп респондентов отвечают, что Ленин «вывел нашу страну на путь прогресса и справедливости» женщины (24%), люди старше 54 лет (30%), с образованием ниже среднего (24%), низким потребительским статусом (27%), а также жители городов с населением до 100 тыс. человек (25%) и сёл (23%).
К мнению о том, что Ленин повел Россию по неверному пути, больше склоняются мужчины (23%), люди 25-54 лет (21%), со средним образованием (24%), средним потребительским статусом (20%), сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Левада-Центр».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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