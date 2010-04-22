Пожарные напоминают о соблюдении мер безопасности на экологическом субботнике

ХАБАРОВСК. 22 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - 24 апреля в Хабаровском крае пройдёт весенний экологический субботник по санитарной очистке и благоустройству территорий городских и сельских поселений края. В связи этим Управление гражданской защиты правительства края напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

В пресс-службе управления РИА «Восток-Медиа» сообщили, что за первые три месяца текущего года в крае уже произошло более 1700 пожаров и загораний, основной причиной которых стало неосторожное обращение населения с огнём.

Спасатели напоминают главные требования пожарной безопасности для работ по очитки территорий:

- Перед проведением работ необходимо назначить ответственного за пожарную безопасность и провести инструктаж.

- Во время работ рекомендуется очистить чердаки, подвалы, подсобные помещения и противопожарные разрывы зданий от мусора и горючего хлама.

- Сжигание мусора и прошлогодней травы во время работ строго запрещено, необходимо обеспечить упаковку и вывоз мусора в места утилизации.

- Руководителям школьных и молодёжных коллективов необходимо во время работ проявлять повышенное внимание для предотвращения детской шалости с огнём.

- По окончании работ следует убедиться в пожарной безопасности покидаемых помещений и территорий. Чердаки, подвалы и подсобные помещения следует запереть на ключ.

- В случае возникновения пожара необходимо немедленно сообщить о возгорании в противопожарную службу «01» или «112».