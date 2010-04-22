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Posted 22 апреля 2010, 03:58

Published 22 апреля 2010, 03:58

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

Пожарные напоминают о соблюдении мер безопасности на экологическом субботнике

22 апреля 2010, 03:58
Сжигание мусора и прошлогодней травы строго запрещено

ХАБАРОВСК. 22 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - 24 апреля в Хабаровском крае пройдёт весенний экологический субботник по санитарной очистке и благоустройству территорий городских и сельских поселений края. В связи этим Управление гражданской защиты правительства края напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.
В пресс-службе управления РИА «Восток-Медиа» сообщили, что за первые три месяца текущего года в крае уже произошло более 1700 пожаров и загораний, основной причиной которых стало неосторожное обращение населения с огнём.
Спасатели напоминают главные требования пожарной безопасности для работ по очитки территорий:
- Перед проведением работ необходимо назначить ответственного за пожарную безопасность и провести инструктаж.
- Во время работ рекомендуется очистить чердаки, подвалы, подсобные помещения и противопожарные разрывы зданий от мусора и горючего хлама.
- Сжигание мусора и прошлогодней травы во время работ строго запрещено, необходимо обеспечить упаковку и вывоз мусора в места утилизации.
- Руководителям школьных и молодёжных коллективов необходимо во время работ проявлять повышенное внимание для предотвращения детской шалости с огнём.
- По окончании работ следует убедиться в пожарной безопасности покидаемых помещений и территорий. Чердаки, подвалы и подсобные помещения следует запереть на ключ.
- В случае возникновения пожара необходимо немедленно сообщить о возгорании в противопожарную службу «01» или «112».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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