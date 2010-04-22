Председатель Законодательного Собрания рассказал студентам Владивостока о российско-китайских отношениях

Posted 22 апреля 2010, 07:05
Published 22 апреля 2010, 07:05
Modified 17 сентября 2022, 12:27
Updated 17 сентября 2022, 12:27
ВЛАДИВОСТОК. 22 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Спикер Приморского парламента, заведующий кафедрой мировой экономики и экономической теории Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Виктор Горчаков провел лекцию для студентов на тему «Российско-китайские отношения. Проблемы и перспективы их развития».
В лекции Виктор Васильевич отметил, что Китай за последние 30 лет сильно продвинулся вперед в экономическом плане, и если говорить об интегральных показателях, то именно Китай меньше всего пострадал в период экономического кризиса.
- Показателем этого является рост ВВП, равный порядка 10 процентов. Таким образом, Китай приблизился к тому, чтобы по объемам экономики обогнать Японию и занять второе место в мире после США. Главное направление антикризисной программы, которую сделали китайцы, - это ориентация на внутренний рынок. Кроме того, очень важным показателем является соотношение возможностей Китая с возможностями других стран. Так, Китай - абсолютный лидер в производстве одежды на мировом рынке. Фактически, страна стала мастерской по пошиву одежды для всего мира, - отметил Виктор Васильевич.
Тем не менее, в начале XXI века, несмотря на экономический рост, Китай столкнулся с рядом серьёзных экономических и социальных проблем: увеличился разрыв в доходах между богатыми и бедными; выросла разница в развитии села и города, как следствие, увеличилась безработица.
- Чтобы обеспечить занятость населения, Китай перераспределил акценты в своей внешнефинансовой и экономической политике, задействовав огромное количество средств на строительство дорог. Главная проблема Китая - безработица, однако страна сумела не допустить серьезных социальных напряжений внутри государства, - сообщил лектор.
Как сообщает пресс-служба ВГУЭС, Виктор Горчаков рассказал студентам о недавнем визите Приморской делегации в Харбин. В области торгово-экономических отношений бюджет импортных и экспортных операций с Китаем в 2009 году превысил два миллиарда долларов. Приморский край является одним из партнеров по внешнеторговым экономическим отношениям. Так в Уссурийске будет создан технопарк, в Михайловском районе в скором времени планируется наладить сборку электротехники. Уже подписано соглашение об инвестировании средств в строительство Уссурийской ТЭЦ.
- Я узнал много нового из лекции Виктора Горчакова. Действительно, Китай на сегодняшний день - одна из влиятельных стран мира, поэтому сотрудничество России и Китая, несомненно, значимо. Наше углубленное изучение экономики подразумевает знакомство с экономикой других стран и аспекты сотрудничества с ними, - отметил значимость выступления студент второго курса специальности «Мировая экономика» Эрнест Нетбайло.
- Если такие лекции станут традицией, это будет просто замечательно. Кроме того, что Виктор Васильевич - доктор технических наук, он - экономист и видный политик, поэтому его деятельность заслуживает особого внимания и уважения. То, что он является заведующим нашей кафедрой, - большая удача для нас. Данные лекции очень полезны для студентов, - подытожила доцент кафедры мировой экономики и экономической теории Лилия Жилина.