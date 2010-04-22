Председатель Законодательного Собрания рассказал студентам Владивостока о российско-китайских отношениях

- Показателем этого является рост ВВП, равный порядка 10 процентов. Таким образом, Китай приблизился к тому, чтобы по объемам экономики обогнать Японию и занять второе место в мире после США. Главное направление антикризисной программы, которую сделали китайцы, - это ориентация на внутренний рынок. Кроме того, очень важным показателем является соотношение возможностей Китая с возможностями других стран. Так, Китай - абсолютный лидер в производстве одежды на мировом рынке. Фактически, страна стала мастерской по пошиву одежды для всего мира, - отметил Виктор Васильевич.



Тем не менее, в начале XXI века, несмотря на экономический рост, Китай столкнулся с рядом серьёзных экономических и социальных проблем: увеличился разрыв в доходах между богатыми и бедными; выросла разница в развитии села и города, как следствие, увеличилась безработица.