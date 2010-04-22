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Posted 22 апреля 2010, 05:43

Published 22 апреля 2010, 05:43

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

В Хабаровске гремит гром, сверкают молнии и идет… снег

22 апреля 2010, 05:43
Столь необычная гроза – первая в этом году в краевом центре

ХАБАРОВСК. 22 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Ходившие целый день над Хабаровском облака, сыпавшие небольшим дождиком вперемешку со снежинками, превратились в мрачную тучу, закрывшую солнце. Началась настоящая первая в этом году гроза с громом и молниями. Правда, дождя настоящего нет, идет снег. Температура воздуха сразу упала до 3 градусов тепла, хотя еще в обед она была плюс 8-9 градусов.
На ближайшие дни синоптики «обещают» дождливую погоду. Днем до 10-12 градусов тепла, ночью - слабо положительные температуры.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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