Волейбольные команды колледжа ВГУЭС переиграли всех соперников в городской спартакиаде

ВЛАДИВОСТОК. 22 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке прошли соревнования по пляжному волейболу в зачет спартакиады средне-специальных учебных заведений Владивостока. В соревнованиях приняли участие 8 женских и 8 мужских команд. Мужская сборная Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС дошла до финала без единого поражения и уверенно выиграла финальный матч со счетом 2:0 у команды Приморского политехнического колледжа.