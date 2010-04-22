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Posted 22 апреля 2010, 05:35

Published 22 апреля 2010, 05:35

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

Волейбольные команды колледжа ВГУЭС переиграли всех соперников в городской спартакиаде

22 апреля 2010, 05:35
Сюжет
Спорт
В соревнованиях приняли участие 8 женских и 8 мужских команд

ВЛАДИВОСТОК. 22 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке прошли соревнования по пляжному волейболу в зачет спартакиады средне-специальных учебных заведений Владивостока. В соревнованиях приняли участие 8 женских и 8 мужских команд. Мужская сборная Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС дошла до финала без единого поражения и уверенно выиграла финальный матч со счетом 2:0 у команды Приморского политехнического колледжа.

Женской сборной пришлось сложнее: девушки уступили в своей подгруппе команде Владивостокского строительного техникума, но выиграли у лидеров соревнований - команды Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа со счетом 2: 1. Еще одно первое место!

- Участие и победы в спортивных соревнованиях дают так много положительных эмоций, что мы готовы с радостью играть и в выходные дни,- говорит капитан женской команды Дарья Лысенко.

- Поздравляю наших ребят и девушек с первыми местами в волейбольных соревнованиях. Учиться и заниматься спортом - вот две важнейшие задачи для всех учащихся КСД! - одобрил очередное достижение своих студентов директор колледжа Дмитрий Кузнецов.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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