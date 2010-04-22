Южнокорейский корвет потопила подлодка КНДР

«Все северокорейские субмарины вооружены тяжелыми торпедами с 200-килограммовыми боеголовками. Экспертиза, проведенная нашими разведслужбами, показала, что атака была произведена именно такой тяжелой торпедой», - заявил источник. Он также сообщил, что южнокорейская военная разведка доложила руководству о явной причастности КНДР к атаке, практически сразу после того, как Cheonan был затоплен.