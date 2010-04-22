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Posted 22 апреля 2010, 07:14

Published 22 апреля 2010, 07:14

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

Южнокорейский корвет потопила подлодка КНДР

22 апреля 2010, 07:14
Ранее КНДР заявила, что она не причастна к крушению корабля
ВЛАДИВОСТОК. 22 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Виновником гибели корвета ВМС Южной Кореи Cheonan признана северокорейская подлодка. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на «высокопоставленный источник» в вооруженных силах Южной Кореи.

«Все северокорейские субмарины вооружены тяжелыми торпедами с 200-килограммовыми боеголовками. Экспертиза, проведенная нашими разведслужбами, показала, что атака была произведена именно такой тяжелой торпедой», - заявил источник. Он также сообщил, что южнокорейская военная разведка доложила руководству о явной причастности КНДР к атаке, практически сразу после того, как Cheonan был затоплен.

По информации Lenta.ru, Сеул планирует в ближайшее время поднять со дна носовую часть корвета, чтобы вынести окончательный вердикт относительно причины взрыва, из-за которого корабль затонул.

Ранее КНДР заявила, что она не причастна к крушению корабля Cheonan южнокорейских военно-морских сил. «Поскольку Южная Корея не может установить причину инцидента, она использует СМИ, чтобы обвинить нас», - заявил официальный представитель КНДР.

Сразу после инцидента, который произошел в районе острова Пэннендо неподалеку от морской границы с КНДР, появились подозрения о возможной причастности к нему Северной Кореи, поскольку жители острова слышали «громкую артиллерийскую стрельбу».

Напомним, основной версией катастрофы южнокорейского корвета Cheonan, затонувшего в конце марта в Желтом море, считается взрыв, произошедший снаружи корабля.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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