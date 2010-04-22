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Posted 22 апреля 2010, 00:28

Published 22 апреля 2010, 00:28

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

Жильцов многоэтажки во Владивостоке много дней донимал странный запах

22 апреля 2010, 00:28
Сюжет
Происшествие
Причина оказалась банальной и жуткой

ВЛАДИВОСТОК. 22 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Из квартиры жилого дома на Народном проспекте не один день доносился трупный запах, о чем соседи известили участкового.
Когда спасатели и милиционеры вскрыли входную дверь, то в комнате обнаружили умершую пожилую женщину, сообщили РИА «Восток-Медиа» во Владивостокской поисково-спасательной службе. Бабушке на момент смерти исполнилось 90 лет.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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