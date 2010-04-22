Жильцов многоэтажки во Владивостоке много дней донимал странный запах

ВЛАДИВОСТОК. 22 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Из квартиры жилого дома на Народном проспекте не один день доносился трупный запах, о чем соседи известили участкового.

Когда спасатели и милиционеры вскрыли входную дверь, то в комнате обнаружили умершую пожилую женщину, сообщили РИА «Восток-Медиа» во Владивостокской поисково-спасательной службе. Бабушке на момент смерти исполнилось 90 лет.