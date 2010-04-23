65 лет Великой Победе. Камчатка помнит и гордится!

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 23 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Министр образования и науки Камчатского края Виктор Тюменцев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в Мильковском, Быстринском и Усть-Камчатском муниципальных районах края, подшефных министерству образования и науки Камчатского края.

Министр поздравил ветеранов с наступающим праздником - Днем Победы, вручил в торжественной обстановке юбилейные медали «65-лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» от имени губернатора Камчатского края, ценные подарки, цветы и открытки. Трём ветеранам Мильковского и Быстринского муниципальных районов также была вручена необходимая электробытовая техника: две электроплиты и одна стиральная машина.