Дальневосточный профсоюз моряков подвел итоги работы

ВЛАДИВОСТОК. 23 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков ( ДВРО РПСМ) подвела итоги деятельности организации за первый квартал 2010 года. С помощью и поддержкой ДВРО РПСМ морякам была выплачена заработная плата на сумму около 240 тысяч долларов США ,которую недобросовестные судовладельцы всячески пытались утаить от моряков . Продолжалось активное сотрудничество профсоюза с Приморской и Находкинской транспортной прокуратурой, что позволило произвести задержание и арест теплохода «Миллена» под флагом Монголии в порту Находка и в судебном порядке решить вопрос по выплате заработной платы морякам теплохода «Борис Лавров», сообщил РИА «Восток-Медиа» председатель Дальневосточной организации профсоюза моряков Николай Суханов.

В конце января этого года сотрудники ДВРО РПСМ поддержала справедливую забастовку украинских моряков с теплохода «Sea Star « стоящего у причала порта Находка , под флагом Коморских островов. Моряки требовали выплаты задолженности по заработной плате в сумме 70 тысяч долларов США и надлежащего ремонта судна. Юристы профсоюза передали исковые заявления в суд города Находки. Дело до суда не дошло и судовладельцу пришлось раскошелиться.

С января по март 2010 года за помощью в профсоюз моряков также обращались члены экипажа, работавшие на судах « Cоюз» и «Саддридин Айни» под российским флагом, члены экипажа судов « Uranus» и «Baribal» под флагом Каморских островов, моряки с теплоходов «Vega» и «City» под флагом Монголии. Членам экипажа теплохода «Snowmas» под флагом Панамы пришлось испытать голод и холод в китайском порту Таньзинь, и только благодаря оперативному вмешательству консульства России и профсоюза, моряки были благополучно репатриированы на Родину. Моряку с теплохода «Malbec» под флагом Маршалловых островов, прибывшему после рейса в Находку греческие судовладельцы вообще позабыли заплатить часть заработной платы и выплатили ее через пять месяцев только после официального запроса от Российского профсоюза моряков.

В общем, первый квартал оказался богатым на мероприятия, проводимые по защите прав российских моряков. В начале февраля на Дальнем Востоке России была проведена широкомасштабная акция по борьбе с удобными флагами проводимая одновременно во всех странах АТР. В конце февраля в столице Филиппин в Маниле прошло совещание руководителей профсоюзов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где обсуждались вопросы социальной защищенности моряков. В середине марта Совместный Военный Комитет Ллойда утвердил список стран, портов и акваторий, включенных в список опасных для мореплавания зон. По требованию профсоюзов в списки зон был добавлен шельф и все действующие на шельфе установки Нигерии, а также побережье Сомали, включая акваторию 250 миль от восточного побережья. Согласно коллективного договора Международной Федерации Транспортных рабочих при плавании судна в опасных зонах морякам повышается заработная плата и компенсационные выплаты. Кроме этого, моряк может отказаться от плавания в этих зонах и он должен быть репатриирован за счет судовладельца.

В первом квартале,30 марта в Москве, Морская коллегия при правительстве РФ на своем заседании рассмотрела очень важный для моряков вопрос о социальной защищенности российских моряков, работающих на судах под иностранным флагом. Минтрансу России (И.Е.Левитину) совместно с МИДом России (С.В.Лавровым), Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой), ФМС России (К.О.Ромодановским) и с участием профессиональных союзов моряков рекомендовано:

рассмотреть вопрос об определении юридического лица, представляющего в органах власти и государственных фондах интересы российских граждан, работающих на судах под иностранным флагом;

разработать порядок репатриации российских моряков, оставленных в иностранных портах в связи с неплатежеспособностью судовладельца.

Об итогах указанной работы было принято решение проинформировать Морскую коллегию в сентябре 2010 года.