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Posted 22 апреля 2010, 21:30

Published 22 апреля 2010, 21:30

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

Хабаровчане оценят работу муниципалитета по распоряжению средствами местной казны в 2009 году

22 апреля 2010, 21:30
Предложения и замечания они выскажут сегодня на публичных слушаниях

ХАБАРОВСК. 23 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Публичные слушания по проекту решения городской думы об утверждении отчета об исполнении бюджета Хабаровска за 2009 год пройдут сегодня в большом зале администрации краевой столицы. Горожанам предложено оценить работу муниципалитета по распоряжению средствами местной казны, передает РИА «Восток-Медиа».

Ознакомиться с материалами проекта хабаровчане могли заранее на официальном сайте городской администрации, где были размещены соответствующие материалы. Постановление мэра о назначении слушаний, проект решения городской думы и пояснительная записка к нему были также предварительно опубликованы в газете «Хабаровские вести». В финансовый департамент мэрии уже поступили некоторые предложения и замечания к проекту. Теперь предстоит выслушать публичные выступления горожан. Слушания открываются в 18.00.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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