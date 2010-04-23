Хабаровчане оценят работу муниципалитета по распоряжению средствами местной казны в 2009 году

Ознакомиться с материалами проекта хабаровчане могли заранее на официальном сайте городской администрации, где были размещены соответствующие материалы. Постановление мэра о назначении слушаний, проект решения городской думы и пояснительная записка к нему были также предварительно опубликованы в газете «Хабаровские вести». В финансовый департамент мэрии уже поступили некоторые предложения и замечания к проекту. Теперь предстоит выслушать публичные выступления горожан. Слушания открываются в 18.00.