На Сахалине воспитанница детдома жестоко избила педагога

«Прокуратурой Анивского района принято участие в рассмотрении ходатайства отдела внутренних дел по муниципальному образованию «Анивский городской округ» о помещении несовершеннолетней П. в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Сахалинской области за совершение преступления и в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности.

В судебном заседании установлено, что 13-летняя семиклассница-воспитанница детского дома, испытывая неприязнь к преподавателю Троицкой средней школы, оскорбила последнюю нецензурной бранью и нанесла ей телесные повреждения», - сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник прокурора Сахалинской области Татьяна Кутузова.

По словам собеседницы агентства, изучение личности П. выявило склонность несовершеннолетней к совершению противоправных действий, в связи с совершением кражи и вымогательства, она поставлена на профилактический учет, в ОДН ОВД по МО «Анивский городской округ», неоднократно совершала хулиганские действия, провоцируя конфликтные ситуации среди сверстников, в ходе которых применяла физическую силу, при этом в качестве «аргумента своей правоты» поджигала волосы одноклассникам, систематически самовольно покидала территорию воспитательного учреждения, по ее вине неоднократно срывались уроки, и нарушалось нормальное ведение образовательного процесса.

Согласившись с мнением прокурора, суд счел представленные материалы достаточными для принятия решения о помещении подростка в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД по Сахалинской области сроком до 30 суток.