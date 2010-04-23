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Posted 22 апреля 2010, 22:48

Published 22 апреля 2010, 22:48

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

На Сахалине воспитанница детдома жестоко избила педагога

22 апреля 2010, 22:48
Агрессивную девицу поместили на 30 суток в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 23 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - 13-летняя воспитанница детского дома за причинение побоев педагогу помещена в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

«Прокуратурой Анивского района принято участие в рассмотрении ходатайства отдела внутренних дел по муниципальному образованию «Анивский городской округ» о помещении несовершеннолетней П. в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Сахалинской области за совершение преступления и в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности.
В судебном заседании установлено, что 13-летняя семиклассница-воспитанница детского дома, испытывая неприязнь к преподавателю Троицкой средней школы, оскорбила последнюю нецензурной бранью и нанесла ей телесные повреждения», - сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник прокурора Сахалинской области Татьяна Кутузова.
По словам собеседницы агентства, изучение личности П. выявило склонность несовершеннолетней к совершению противоправных действий, в связи с совершением кражи и вымогательства, она поставлена на профилактический учет, в ОДН ОВД по МО «Анивский городской округ», неоднократно совершала хулиганские действия, провоцируя конфликтные ситуации среди сверстников, в ходе которых применяла физическую силу, при этом в качестве «аргумента своей правоты» поджигала волосы одноклассникам, систематически самовольно покидала территорию воспитательного учреждения, по ее вине неоднократно срывались уроки, и нарушалось нормальное ведение образовательного процесса.
Согласившись с мнением прокурора, суд счел представленные материалы достаточными для принятия решения о помещении подростка в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД по Сахалинской области сроком до 30 суток.

#Денис Объедкин#Новости#Сахалинская область
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