В центре Владивостока ограничивается движение транспорта

Соответствующее постановление подписал глава города Игорь Пушкарев. Согласно документу, в связи с проведением Военной комендатурой гарнизона Владивосток тренировок механизированной колонны бронетехники в рамках подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне ограничивается движение автотранспортных средств на время проведения тренировок по маршруту: площадь Борцов Революции - Океанский проспект - поворот на ул.Семеновскую - поворот на ул.Уборевича - ул.Уборевича до пересечения с ул.Светланской - ул.Береговая.