В центре Владивостока ограничивается движение транспорта

Posted 22 апреля 2010, 23:06
Published 22 апреля 2010, 23:06
Modified 17 сентября 2022, 12:27
Updated 17 сентября 2022, 12:27
ВЛАДИВОСТОК. 23 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Движение транспортных средств в центре Владивостока будет ограничено.
Соответствующее постановление подписал глава города Игорь Пушкарев. Согласно документу, в связи с проведением Военной комендатурой гарнизона Владивосток тренировок механизированной колонны бронетехники в рамках подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне ограничивается движение автотранспортных средств на время проведения тренировок по маршруту: площадь Борцов Революции - Океанский проспект - поворот на ул.Семеновскую - поворот на ул.Уборевича - ул.Уборевича до пересечения с ул.Светланской - ул.Береговая.
Ограничения будут действовать: 23,26,28 апреля с 05.00 - 07.00; 30 апреля, 3 и 5 мая - с 15.00 - 17.00; 7 мая - с 11.00 - 13.00.