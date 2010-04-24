Полпредство Президента РФ в ДФО стало помощником регионам в решении самых сложных проблем

ХАБАРОВСК. 24 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Институт полпредов отмечает 10-летие. В связи с этим, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Хабаровске, Виктор Ишаев отметил, что сегодня полпредство Дальневосточного федерального округа - не просто контролирующий орган, а структура, которая призвана помогать территориям решать самые острые вопросы.

В поле зрения полпредства сегодня находятся все проблемы жизни дальневосточников - и работа предприятий, которые составляют основу экономики округа, и долги по заработной плате, и судьба обманутых дольщиков, и развитие культуры, и еще десятки самых разнообразных проблем, с которыми приходится сталкиваться жителям Дальнего Востока.

«Мы видим свою задачу в том, чтобы помогать территориям, губернаторам в решении непростых вопросов, которые без вмешательства федерального центра решить трудно, - подчеркнул Виктор Ишаев. - Мы видим, что настала необходимость провести перестройку аппарата полпредства, поскольку к нам обращаются люди, и приходится решать их проблемы. Только с начала года в адрес Президента РФ и его полномочного представителя поступило более двух тысяч обращений дальневосточников. Организован регулярный прием граждан в режиме видеоконференции, который позволяет полпредству «держать руку на пульсе» жизни региона».