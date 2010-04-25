Где летом смогут подработать приморские школьники и студенты

Posted 25 апреля 2010, 00:23
Published 25 апреля 2010, 00:23
Modified 17 сентября 2022, 12:27
Updated 17 сентября 2022, 12:27
ВЛАДИВОСТОК. 25 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Около одной тысячи подростков трудоустроено краевой службой занятости населения с начала года. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили в управлении государственной службы занятости населения края, как правило, работодатели предлагают несовершеннолетним работу по следующим специальностям: оператор ЭВМ, вожатый в пришкольных лагерях, курьер, фасовщик, почтальон и др.
Лето - основной период реализации программы временного трудоустройства студентов и школьников. В общей сложности в 2010 году планируется трудоустроить 16 тысяч подростков. На эти цели предполагается затратить свыше 34 млн. рублей.
Напомним, в прошлом году 16,5 тысячи подростков получили работу благодаря данной программе.
Для справки:
Участниками программы временного трудоустройства являются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане: из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; из семей безработных граждан, неполных, многодетных семей; из семей беженцев и вынужденных переселенцев; состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних; освобожденные из воспитательно-трудовых колоний. Продолжительность рабочего времени устанавливается для учащихся от 16 до 18 лет - 7 часов в день, в возрасте от 14 до 16 лет - 5 часов в день.