Где летом смогут подработать приморские школьники и студенты

Участниками программы временного трудоустройства являются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане: из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; из семей безработных граждан, неполных, многодетных семей; из семей беженцев и вынужденных переселенцев; состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних; освобожденные из воспитательно-трудовых колоний. Продолжительность рабочего времени устанавливается для учащихся от 16 до 18 лет - 7 часов в день, в возрасте от 14 до 16 лет - 5 часов в день.