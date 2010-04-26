На Камчатке стартовал чемпионат края по ски-альпинизму

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 26 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - 38 камчатских спортсменов приняли участие в V чемпионате Камчатского края по ски-альпинизму, который проходил 24 и 25 апреля в районе Авачинского вулкана. Одновременно этим соревнованиям был присвоен статус III этапа Кубка России по ски-альпинизму.

В первый день состоялась командная гонка. Победителями стали: среди мужчин Александр Байчурин и Владимир Табабилов (Камчатский поисково-спасательный отряд). У женщины первое место выиграли Надежда Малушкина и Екатерина Бояркина (Камчатский молодежный горный центр «Восхождение»). В возрастной группе свыше 40 лет первенствовали Елена Зеленя и Татьяна Путятина (клуб «Алней»).

В связи с тяжелыми погодными условиями на Авачинском перевале эстафета и личная гонка по решению главной судейской коллегии были перенесены на 1 мая и состоятся на горнолыжных базах «Красная сопка» и «Эдельвейс».