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Posted 26 апреля 2010, 03:42

Published 26 апреля 2010, 03:42

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

На Камчатке стартовал чемпионат края по ски-альпинизму

26 апреля 2010, 03:42
Сюжет
Спорт
В связи с тяжелыми погодными условиями на Авачинском перевале эстафета и личная гонка перенесены

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 26 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - 38 камчатских спортсменов приняли участие в V чемпионате Камчатского края по ски-альпинизму, который проходил 24 и 25 апреля в районе Авачинского вулкана. Одновременно этим соревнованиям был присвоен статус III этапа Кубка России по ски-альпинизму.
В первый день состоялась командная гонка. Победителями стали: среди мужчин Александр Байчурин и Владимир Табабилов (Камчатский поисково-спасательный отряд). У женщины первое место выиграли Надежда Малушкина и Екатерина Бояркина (Камчатский молодежный горный центр «Восхождение»). В возрастной группе свыше 40 лет первенствовали Елена Зеленя и Татьяна Путятина (клуб «Алней»).
В связи с тяжелыми погодными условиями на Авачинском перевале эстафета и личная гонка по решению главной судейской коллегии были перенесены на 1 мая и состоятся на горнолыжных базах «Красная сопка» и «Эдельвейс».

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Камчатский край
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