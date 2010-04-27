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Posted 26 апреля 2010, 23:36

Published 26 апреля 2010, 23:36

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

Конкурс на лучший эскиз флага Комсомольска завершился безрезультатно

26 апреля 2010, 23:36
Ни один из представленных вариантов не соответствует геральдическим требованиям

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 27 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Проводившийся в минувшем году городской конкурс на лучший эскиз флага Комсомольска-на-Амуре завершился безрезультатно. Оказалось, что ни один из представленных вариантов не соответствует геральдическим требованиям, которые предъявляются к этим символам муниципальных образований.
Депутаты городской думы не будут рассматривать и принимать решения по представленным эскизам. Тем не менее, по словам советника главы города Ивана Лаврентьева, мэр Комсомольска-на-Амуре не собирается отказываться от идеи. Возможно проведение нового конкурса. Обсуждается вариант по созданию специальной экспертной комиссии, которой будет поручена подготовка эскиза городского флага, передает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сообщение сайта komcity.ru.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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