Морские профсоюзы продолжают борьбу с пиратами из Сомали

Posted 27 апреля 2010, 00:17
Published 27 апреля 2010, 00:17
Modified 17 сентября 2022, 12:27
Updated 17 сентября 2022, 12:27
ВЛАДИВОСТОК. 27 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В начале 2010 года морские профсоюзы по всему миру начали кампанию, по убеждению всех правительств выделять средства и ресурсы, необходимые для того, чтобы покончить с пиратством в Сомали. Представители профсоюзов моряков, в том числе и Российского профсоюза моряков, уполномочили Международную федерацию транспортных рабочих (МФТ) подготовить петицию с полумиллионом подписей в адрес правительств всех государств к Всемирному Дню Моря, который пройдет 23 сентября 2010 года. Представители моряков в обращении призывают все государства объединить усилия по защите морских судов от пиратства, а тем странам, которые в настоящее время уклоняются от ответственности по защите моряков (в основном государства "удобного" флага), брать пример со стран, которые активно противодействуют этой угрозе.
«С января по март 2010 года сомалийские пираты совершили 35 нападений из 67 по всему миру. Пираты Сомали высаживались на 26 судов, обстреляли 18 и похитили 11судов, взяли в заложники 194 моряка, из которых 12 были ранены. Об этом сообщает Международное морское бюро. Оно предупредила моряков, что пираты Сомали опасны и готовы применять автоматическое оружие и гранатометы для того, чтобы судно. Отмечено, что диапазон деятельности пиратов Сомали распространился к побережью Кении, Танзании, Сейшельских островов, Мадагаскар, в некоторых случаях нападения происходят на расстояние до 1 000 навигационных миль от Сомали», - рассказал РИА «Восток-Медиа» председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
На прошедшем заседании Международного переговорного форума в конце октября 2009 года в Маниле судовладельцы и морские профсоюзы наметили совместные действия по противодействию морскому пиратству, включая обучение членов экипажей судов методами борьбы с пиратами и строительство новых морских судов, на которых будет предусмотрено антипиратское оборудование, а также другие совместные мероприятия.
Вместе с тем, усилия, предпринимаемые мировым сообществом в борьбе с пиратством, стали приносить свои плоды. В 2010 году отмечается уменьшение пиратских нападений у побережья Сомали. Это произошло в значительной степени в результате сдерживающего присутствия международной военно-морской коалиции, которая патрулирует самые опасные воды Аденского залива, и умелого маневрирования морских судов при нападении пиратов. В борьбе с корсарами участвуют Военно-морские силы Европейского союза, НАТО и Военно-морского флота России.