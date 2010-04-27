Морские профсоюзы продолжают борьбу с пиратами из Сомали

ВЛАДИВОСТОК. 27 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В начале 2010 года морские профсоюзы по всему миру начали кампанию, по убеждению всех правительств выделять средства и ресурсы, необходимые для того, чтобы покончить с пиратством в Сомали. Представители профсоюзов моряков, в том числе и Российского профсоюза моряков, уполномочили Международную федерацию транспортных рабочих (МФТ) подготовить петицию с полумиллионом подписей в адрес правительств всех государств к Всемирному Дню Моря, который пройдет 23 сентября 2010 года. Представители моряков в обращении призывают все государства объединить усилия по защите морских судов от пиратства, а тем странам, которые в настоящее время уклоняются от ответственности по защите моряков (в основном государства "удобного" флага), брать пример со стран, которые активно противодействуют этой угрозе.