В Хабаровске состоялась презентация шестого тома Книги Памяти

ХАБАРОВСК. 27 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Уникальным памятником военному поколению стала краевая Книга Памяти, рассказывающая о боевом пути и ратных подвигах жителей Хабаровского края в годы Великой Отечественной войны. Накануне дня Победы состоялась презентация шестого тома этой книги.

В торжестве приняли участие губернатор края Вячеслав Шпорт, председатель Законодательной Думы края Сергей Хохлов, представители федеральных, краевых, муниципальных органов власти, Дальневосточного военного округа, других структур, сообщает пресс-служба администрации края, сообщает пресс-центр правительства края.

Главными участниками мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, члены семей участников войны, их дети и внуки, представители ветеранских организаций, музеев и библиотек, члены редакционной коллегии и рабочей группы, работники краевой типографии, те, кто причастен к выходу в свет последнего тома Книги.

Краевая Книга Памяти создана по инициативе Хабаровского краевого совета ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. За 18 лет проведена огромная поисковая и исследовательская работа, в результате которой установлены места захоронений наших земляков и их имена.

В ранее изданные пять томов внесены свыше 73 тысяч имен участников войны - жителей Хабаровского края. В двух книгах шестого тома рассказывается о 16457 наших земляках, участниках Великой Отечественной. Всего в шести томах краевой Книги памяти поименно названы 90079 дальневосточников.

Последний шестой том, как и предыдущие, займет достойное место в семьях родных и близких участников войны, в библиотеках и музеях, ветеранских и молодежных организациях, станет прекрасным пособием в учебных заведениях края.

Губернатор Вячеслав Шпорт выразил искреннюю признательность всем, кто долгие годы создавал эту Книгу. Он отметил, что благодаря этой кропотливой работе, многие поколения наших земляков будут знать и помнить о героях-дальневосточниках, жителях края, своим мужеством и доблестью приближавших долгожданный день Победы. Губернатор вручил благодарности и памятные подарки членам рабочей группы, редакционной коллегии, сотрудникам краевой типографии.