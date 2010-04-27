В Приморье завершено расследование изуверского двойного убийства прошлых лет

Posted 26 апреля 2010, 21:45
Published 26 апреля 2010, 21:45
Modified 17 сентября 2022, 12:27
Updated 17 сентября 2022, 12:27
ВЛАДИВОСТОК. 27 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении Генриха Дмитриева, который в феврале 2007 года совершил убийство своей знакомой и её малолетней дочери.
Следствием установлено, что в феврале 2007 года в п. Трудовое Дмитриев на почве ревности, воспользовавшись тем, что его знакомая уснула, взял отвертку и нанес ей колющий удар, однако промахнулся. Потерпевшая проснулась и стала сопротивляться, тогда злоумышленник, продолжая реализовывать задуманное убийство взял гантель весом 10 кг и ударил ею по голове потерпевшей.
Обвиняемый знал, что все его действия могла видеть 12- летняя дочь потерпевшей и решил избавиться от свидетеля - задушил её.
Поле совершения двух убийств Дмитриев уничтожил тела путем сожжения.
Несмотря на то, что преступление совершено в условиях неочевидности, благодаря грамотным настойчивым действиям сотрудников Следственного комитета при взаимодействии с уголовным розыском милиции преступлении было раскрыто, злоумышленник задержан и взят под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
За совершение двойного убийства Дмитриеву грозит наказание от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение, либо смертная казнь, сообщили РИА «Восток-Медиа» в следственном управлении СКП РФ по Приморскому краю.