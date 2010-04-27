В Приморье завершено расследование изуверского двойного убийства прошлых лет

Следствием установлено, что в феврале 2007 года в п. Трудовое Дмитриев на почве ревности, воспользовавшись тем, что его знакомая уснула, взял отвертку и нанес ей колющий удар, однако промахнулся. Потерпевшая проснулась и стала сопротивляться, тогда злоумышленник, продолжая реализовывать задуманное убийство взял гантель весом 10 кг и ударил ею по голове потерпевшей.