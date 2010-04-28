Депутаты хабаровского краевого парламента определились со своими помощниками

ХАБАРОВСК. 28 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - На внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края парламентарии внесли изменения в закон «О статусе депутата Законодательной думы Хабаровского края», сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе думы.

Изменения коснулись статьи о помощниках депутатов. В частности, предусмотрено, что постановлением думы количество помощников депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам, может быть увеличено с 4 до 6 в связи с тем, что в Северный избирательный округ края входят 6 муниципальных районов. Принято также постановление, согласно которому депутаты, избранные по одномандатному Южному избирательному округу № 1 и Советско-Гаванскому № 8, в каждый из которых входит по три муниципальных района, вправе иметь трёх помощников, работающих по срочному трудовому договору. В прошлом созыве такое право было и у депутата, избранного по Амурскому избирательному округу № 9. Сейчас он, как и другие не указанные в постановлении депутаты-одномандатники, вправе иметь двух помощников. Сокращение произошло из-за того, что в Амурский избирательный округ входят всего два муниципальных района - Амурский и Солнечный, и, следовательно, иметь на данном округе трех помощников нерационально.

Помимо этого, в постановлении думы предусмотрено увеличение числа помощников депутата, избранного по Северному избирательному округу № 13. Теперь он может иметь шесть помощников, работающих по срочному трудовому договору. Связано это с тем, что в одномандатный Северный избирательный округ входят шесть муниципальных районов: Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский и Ульчский. Увеличение числа помощников позволит работать депутату с избирателями более полноценно.

В целом число помощников краевых депутатов увеличилось на одного человека.

Спикер Законодательной думы Сергей Хохлов так прокомментировал данные изменения: «Увеличение числа помощников на одного человека не повлечет в этом году дополнительных расходов из краевого бюджета, зарплата ему будет выплачиваться за счет более экономного расходования фонда оплаты труда помощников депутатов. Но зато увеличение их числа на таких огромных по территории округах позволит каждому человеку обратиться со своей проблемой к депутату через его помощника. А это, в свою очередь, поможет нам дойти до каждого жителя края, узнать о его проблемах и чаяниях, а затем решать эти насущные проблемы, то есть заниматься своей главной работой - выполнять наказы избирателей».

Напомним, депутаты, избранные по единому избирательному округу, вправе иметь одного помощника, работающего по срочному трудовому договору. На общественных началах работать у любого депутата могут до 5 помощников.