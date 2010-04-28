Концерт "Весна 45-го года" пройдёт в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 28 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Заключительный гала-концерт лауреатов X городского смотра-фестиваля художественного творчества военнослужащих, посвящённый юбилею Великой Победы, пройдёт в Петропавловске, сообщила пресс-служба городской администрации.

В концерте под названием «Весна 45-го года» примут участие военнослужащие Войск и Сил на северо-востоке России, Северо-Восточного пограничного управления береговой охраны ФСБ России, представители управления МЧС и УВД по Камчатскому краю. Также в программе - Городской оркестр под руководством Павла Тычины, хор ветеранов войны и труда «Память» и другие творческие коллективы муниципальных учреждений культуры.

Концерт организован отделом культуры Департамента социального развития при поддержке воспитательного отдела Войск и Сил на северо-востоке России. Всех желающих послушать песни военных лет, современные патриотические песни в исполнении лауреатов смотра-фестиваля ждут 5 мая в 17.00 в зале ДОРА (ул. Атласова,24). Вход свободный.