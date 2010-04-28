Началось строительство подстанции "Патрокл" в Приморском крае

Новую подстанцию трансформаторной мощностью 126 МВА планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2011 года. Она обеспечит электроснабжение нового жилого микрорайона в бухте Патрокл города Владивостока, включая жилой комплекс общей площадью около 350 тысяч кв. м, школы, детские сады, районную поликлинику, многофункциональные комплексы с предприятиями торговли, общественного питания, учреждениями культуры, административно-деловыми центрами, Владивостокского центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Кроме того, подстанция будет участвовать в электроснабжении объектов саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2012 года на острове Русский.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе энергокомпании, в настоящее время в бухте Патрокл ведутся работы по подготовке площадки будущей подстанции. На территории площадью 1,3 га в Первомайском районе Владивостока проводится вырубка деревьев, выравнивание площадки и отсыпка грунта. Проект строительства подстанции 220 кВ «Патрокл» предусматривает установку двух автотрансформаторов мощностью по 63 МВА каждый, строительство открытых распределительных устройств (ОРУ) 110 и 220 кВ, двухэтажного здания общеподстанционного пункта управления, совмещенного с закрытым распределительным устройством 35 кВ. На подстанции будет установлено самое современное оборудование, отвечающее всем требованиям надежной и безопасной эксплуатации.

В 2010 году Федеральная сетевая компания уже приступила к строительству во Владивостоке подстанций 220 кВ «Русская» и «Аэропорт». В течение года планируется начать строительство четырех линий электропередачи 220 кВ общей протяженностью более 150 км.