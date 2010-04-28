Передышка после циклона в Приморье будет недолгой

ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Почти декадная норма осадков обрушилась сегодня ночью на Владивосток. По краю дожди еще продолжаются, хотя тучи смещаются в сторону Татарского пролива и северной части Японского моря.

Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» руководитель Приморского территориального управления по гидрометеорологии Борис Кубай, на юге Приморья, включающего Владивосток с Находкой, Уссурийском, Артемом, Большим Камнем и Фокино, выпало от 20 до 50 мм осадков. Сильнее всего от нынешней погоды страдают земледельцы, поскольку вынуждены из-за сырой почвы сдвигать сроки посевной.

Тем временем над Желтым морем зародился новый циклон. Уже завтра он достигнет границы с Приморье. Дождливая погода сохранится до самого уик-энда.