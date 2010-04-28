С начала года российские промысловики выловили 2,7 тыс. тонн окуня

МОСКВА. 28 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Как сообщает «Центр системы мониторинга рыболовства и связи», с начала этого года российские рыбопромысловые организации добыли порядка 2,7 тыс. тонн окуней, что на 0,6 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Самый большой вылов приходится на зоны иностранных государств: 1,1 тыс. тонн.

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана освоено 745 тонн окуня.

В российских водах добыто: в Волжско-Каспийском бассейне - 573 тонны, в Дальневосточном бассейне - 288,5 тонн окуня, в Северном бассейне улов достиг 29,6 тонны, в Западном бассейне - всего 3,6 тонны.

Общий вылов с начала года составил 1420 тыс. тонн водных биоресурсов.