vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 апреля 2010, 20:39

Published 27 апреля 2010, 20:39

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

С начала года российские промысловики выловили 2,7 тыс. тонн окуня

27 апреля 2010, 20:39
Это меньше, чем год назад

МОСКВА. 28 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Как сообщает «Центр системы мониторинга рыболовства и связи», с начала этого года российские рыбопромысловые организации добыли порядка 2,7 тыс. тонн окуней, что на 0,6 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2009 года.
Самый большой вылов приходится на зоны иностранных государств: 1,1 тыс. тонн.
В конвенционных районах и открытой части Мирового океана освоено 745 тонн окуня.
В российских водах добыто: в Волжско-Каспийском бассейне - 573 тонны, в Дальневосточном бассейне - 288,5 тонн окуня, в Северном бассейне улов достиг 29,6 тонны, в Западном бассейне - всего 3,6 тонны.
Общий вылов с начала года составил 1420 тыс. тонн водных биоресурсов.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика