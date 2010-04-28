В Приморье изъяли 13 килограммов марихуаны

ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В одном из сел Ханкайского района Приморского края сотрудники милиции изъяли у местной жительницы 13 килограммов высушенной марихуаны. Наркотики были запакованы в пластиковые пакеты и хранились под кроватью в доме. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УВД по Приморскому краю, двое участковых уполномоченных милиции, в ведении которых находятся шесть сел Ханкайского района, знают каждого жителя.

Систематические проводимые рейды, проверки и профилактические мероприятия, позволили наладить тесный контакт с населением - милиционеры знают кто чем живет, у кого ребенок школу прогуливает, кто переехал, кто уехал. Хорошо знакомы милиционеры и с Оксаной, у которой были обнаружены мешки с марихуаной. Эта семья давно зарекомендовала себя не с лучшей стороны. Глава семьи, 49-летняя жительница села Платоновка, имея пятерых детей, трое из которых - несовершеннолетние школьники, нигде не работает, регулярно злоупотребляет спиртным и уже давно сама употребляет марихуану.

Участковые отметили, что вся семья живет за счет натурального хозяйства, в котором имеются корова, куры и свой огород. Государственные субсидии, выплачиваемые ввиду несовершеннолетия детей, расходятся, главным образом, на «нужды» их матери. Кроме отпрысков у хозяйственной дамы есть муж, который уже 5 лет лишен возможности передвигаться самостоятельно.

В разговоре с представителями правоохранительных органов, женщина выразила надежду, что закон будет к ней снисходителен и примет во внимание количество иждивенцев в ее семье. Против подозреваемой говорит тот факт, что накануне она хвасталась приятелям, якобы в ближайшее время она разбогатеет, что указывает на преступный умысел - женщина сознательно собиралась сбыть наркотическое вещество. Приехавшие к Оксане участковые довольно быстро обнаружили два мешка высушенной травы и направили находку к экспертам, подтвердившим подозрения милиционеров.

У женщины тут же нашлись свои версии, объясняющие факт наличия наркотиков: обнаружила в окрестностях села, оставила для личных целей, знакомые поведали о целебных свойствах травы для немощного супруга и т.д. Несмотря на все имеющиеся, по мнению Оксаны, смягчающие обстоятельства, в отношении нее уже возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в особо крупном размере». Бывшая обладательница 13 килограммов марихуаны находится под подпиской о невыезде.