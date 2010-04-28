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Posted 28 апреля 2010, 02:32

Published 28 апреля 2010, 02:32

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

В Приморье соберутся казачьи и народные дружины

28 апреля 2010, 02:32
Все они оказывают помощь пограничниками

ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Слет членов добровольных народных и казачьих дружин, которые оказывают активную помощь пограничникам в надежной защите и охране государственной границы состоится сегодня в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, на слете будут подведены итоги охраны государственной границы членами ДНД и ДКД за минувший год и определены основные задачи на предстоящий период. На мероприятие съедутся более полусотни представителей ДНД и казачества, активно участвующих в решении задач охраны государственной границы России.

Члены добровольных народных, казачьих дружин оказывают помощь пограничникам в охране государственной границы, контроле за соблюдением правил пограничного режима, проведении разъяснительной работы среди местного населения.

Всего у приморских пограничников более 1 тысячи добровольных помощников - членов ДНД и ДКД. За минувший год на защиту и охрану границы дружинниками было выслано более 19 тысяч самостоятельных и совместных с пограничниками нарядов. В результате жителями приграничных районов и по их информации пограничными нарядами на участке Пограничного управления за прошедший период задержаны 4 нарушителя государственной границы, 26 нарушителей режима государственной границы, 58 нарушителей пограничного режима и режима в пунктах пропуска.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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