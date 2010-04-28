В Приморье соберутся казачьи и народные дружины

Posted 28 апреля 2010, 02:32
Published 28 апреля 2010, 02:32
Modified 17 сентября 2022, 12:27
Updated 17 сентября 2022, 12:27
ВЛАДИВОСТОК. 28 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Слет членов добровольных народных и казачьих дружин, которые оказывают активную помощь пограничникам в надежной защите и охране государственной границы состоится сегодня в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, на слете будут подведены итоги охраны государственной границы членами ДНД и ДКД за минувший год и определены основные задачи на предстоящий период. На мероприятие съедутся более полусотни представителей ДНД и казачества, активно участвующих в решении задач охраны государственной границы России.
Члены добровольных народных, казачьих дружин оказывают помощь пограничникам в охране государственной границы, контроле за соблюдением правил пограничного режима, проведении разъяснительной работы среди местного населения.
Всего у приморских пограничников более 1 тысячи добровольных помощников - членов ДНД и ДКД. За минувший год на защиту и охрану границы дружинниками было выслано более 19 тысяч самостоятельных и совместных с пограничниками нарядов. В результате жителями приграничных районов и по их информации пограничными нарядами на участке Пограничного управления за прошедший период задержаны 4 нарушителя государственной границы, 26 нарушителей режима государственной границы, 58 нарушителей пограничного режима и режима в пунктах пропуска.