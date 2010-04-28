В Приморье соберутся казачьи и народные дружины

Всего у приморских пограничников более 1 тысячи добровольных помощников - членов ДНД и ДКД. За минувший год на защиту и охрану границы дружинниками было выслано более 19 тысяч самостоятельных и совместных с пограничниками нарядов. В результате жителями приграничных районов и по их информации пограничными нарядами на участке Пограничного управления за прошедший период задержаны 4 нарушителя государственной границы, 26 нарушителей режима государственной границы, 58 нарушителей пограничного режима и режима в пунктах пропуска.