Анонсы и даты на 29 апреля от РИА "Восток-Медиа"

29 апреля 1961 года в центре формируемой площади по оси Китайской улицы, нынешнего Океанского проспекта, был воздвигнут величественный памятник Борцам за власть Советов на Дальнем востоке. Памятник поднялся в то время, когда проект новой площади был ещё только в мечтах. Его автором был известный московский скульптор, заслуженный деятель искусство Алексей Ильич Тенета. Памятник стал итогом 15-летней работы скульптора. Этот грандиозный монумент стал символом не только Владивостока, но и всего Дальнего Востока