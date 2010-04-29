Анонсы и даты на 29 апреля от РИА "Восток-Медиа"

Posted 28 апреля 2010, 20:08
Published 28 апреля 2010, 20:08
Modified 17 сентября 2022, 11:14
Updated 17 сентября 2022, 11:14
ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов лично проверит сегодня подготовку к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке, а также проведет совещание по строительству объектов саммита.
ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля в 11.00 в зале заседаний (ул. Суханова, 3, 3 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока.
ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля в 10.30 в администрации края (ул. Светланская, 22, каб. 906) состоится заседание Приморской краевой трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В повестке дня - организация летней оздоровительной кампании детей и вопросы ценообразования услуг на тепло, электроэнергию и горячую воду, в том числе - для предприятий оборонной промышленности.
ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля управление экономики и развития предпринимательства совместно с Гарантийным фондом Приморского края проводят бесплатный семинар для предпринимателей «Кредитование малого и среднего бизнеса во Владивостоке. Возможности Гарантийного фонда Приморского края». Семинар начнется в 12.00 в актовом зале администрации Владивостока (Океанский проспект, 20, каб.201). Приглашаются все заинтересованные лица.
ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля в 15.00 в библиотеке имени Н.Н. Муравьева-Амурского (ул.Калинина, 21) в рамках месячника Франции пройдет литературный салон «Жена Николая Николаевича, француженка...».
Мероприятие посвящено супруге генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского Екатерине Николаевне Муравьевой (в девичестве Катрин де Ришемон).
ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля в 16.00 в рамках мероприятий, посвященных Году китайского языка в России, в Дальневосточном государственном техническом университете откроется выставка «Мой русский учитель - Клементьев», посвященная жизни и творчеству выдающегося китайского художника, писателя и переводчика русского языка Гао Мана.
ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля в 19.00 на стадионе «Динамо» «Луч-Энергия» в седьмом туре Росгосстрах - Первенства России по футболу встретится с «Иртышом».
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 29 апреля - 23 мая в рамках краевого фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в выставочном зале Камчатского краевого художественного музея пройдёт художественная выставка «Эхо войны». В экспозиции будут представлены работы ветеранов Великой Отечественной войны.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 29 апреля в 15.00 в культурном центре библиотеки им. Ст. Крашенинникова состоится собрание коренных малочисленных народов Камчатского края. В повестке дня - знакомство с результатами мероприятий в рамках саммита лидеров коренных народов Арктического региона. Вход свободный.
ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - 29 апреля - Международный день танца, который отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана Жоржа Новера, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».
29 апреля 1961 года в центре формируемой площади по оси Китайской улицы, нынешнего Океанского проспекта, был воздвигнут величественный памятник Борцам за власть Советов на Дальнем востоке. Памятник поднялся в то время, когда проект новой площади был ещё только в мечтах. Его автором был известный московский скульптор, заслуженный деятель искусство Алексей Ильич Тенета. Памятник стал итогом 15-летней работы скульптора. Этот грандиозный монумент стал символом не только Владивостока, но и всего Дальнего Востока
Именинники: Леонид, Михаил, Павел, Василиса, Галина, Ника, Ирина.