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Posted 29 апреля 2010, 00:53

Published 29 апреля 2010, 00:53

Modified 17 сентября 2022, 12:25

Updated 17 сентября 2022, 12:25

Чета Медведевых угощала королеву Дании дальневосточными деликатесами

29 апреля 2010, 00:53
Хитом ужина стала приморская корюшка в добавление к красной икре и крабам

ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Президент России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана дали в Копенгагене прием в честь королевы Дании Маргрете Второй и принца-консорта Хенрика, сообщает пресс-служба администрации Президента РФ.
Ужин был накрыт в ресторане «Нимб».
На прием пришли представители официальной российской делегации и члены датской королевской семьи, представители министерств и парламента Дании.
В меню торжественного приема были блюда, основу которых составляют продукты из России. А хитом программы были деликатесы с Дальнего Востока от рыбодобывающих предприятий Приморья. Так, предлагались волован с красной икрой, русские соленья, мильфей из крабов (пойманных в Японском море) с авокадо и лаймом, канапе с дальневосточной корюшкой, вяленая дальневосточная корюшка, канапе с салом и маринованным огурчиком на ржаном хлебе, холодец из русских раков, а также дальневосточная корюшка на гриле с соусом из красной икры. На десерт можно было попробовать кремболь с яблоком, английским соусом и мятой, русский шоколад, сорбе из лайма с русской водкой.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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