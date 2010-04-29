Чета Медведевых угощала королеву Дании дальневосточными деликатесами

ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Президент России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана дали в Копенгагене прием в честь королевы Дании Маргрете Второй и принца-консорта Хенрика, сообщает пресс-служба администрации Президента РФ.

Ужин был накрыт в ресторане «Нимб».

На прием пришли представители официальной российской делегации и члены датской королевской семьи, представители министерств и парламента Дании.

В меню торжественного приема были блюда, основу которых составляют продукты из России. А хитом программы были деликатесы с Дальнего Востока от рыбодобывающих предприятий Приморья. Так, предлагались волован с красной икрой, русские соленья, мильфей из крабов (пойманных в Японском море) с авокадо и лаймом, канапе с дальневосточной корюшкой, вяленая дальневосточная корюшка, канапе с салом и маринованным огурчиком на ржаном хлебе, холодец из русских раков, а также дальневосточная корюшка на гриле с соусом из красной икры. На десерт можно было попробовать кремболь с яблоком, английским соусом и мятой, русский шоколад, сорбе из лайма с русской водкой.