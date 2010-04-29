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Posted 29 апреля 2010, 01:27

Published 29 апреля 2010, 01:27

Modified 17 сентября 2022, 12:25

Updated 17 сентября 2022, 12:25

Извержение вулкана в Европе чуть не оставило Приамурье без цветов

29 апреля 2010, 01:27
В настоящее время авиасообщение восстановлено, и магазины получили свежие голландские растения

БЛАГОВЕЩЕНСК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Извержение вулкана в Исландии заставило понервничать владельцев амурских цветочных салонов. В течение нескольких дней магазины не могли пополнить ассортимент. Движение самолётов по главному для амурских цветоводов маршруту Голландия - Москва - Благовещенск оказалось парализовано.
Цветочный бизнес Приамурья напрямую зависит от авиаперелетов как в Европе, так и по России. «Из-за задержки перевозок в Европе партия цветов не достигла Москвы. Соответственно, в Амурскую область цветы не пришли, - говорят сотрудники одного из крупных благовещенских цветочных салонов. - Пришлось практически неделю продавать только запасы».

В настоящее время авиасообщение восстановлено, и магазины получили свежие голландские растения, дефицита флоры не предвидится. Обычно любой сбой в авиасообщении приводит к повышению стоимости растений. Однако амурские дилеры уверяют, что пока цветы не будут дорожать. Однако амурские дилеры уверяют, что пока цветы не будут дорожать, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на газету «Телепорт».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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