Извержение вулкана в Европе чуть не оставило Приамурье без цветов

Posted 29 апреля 2010, 01:27
Published 29 апреля 2010, 01:27
Modified 17 сентября 2022, 12:25
Updated 17 сентября 2022, 12:25
БЛАГОВЕЩЕНСК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Извержение вулкана в Исландии заставило понервничать владельцев амурских цветочных салонов. В течение нескольких дней магазины не могли пополнить ассортимент. Движение самолётов по главному для амурских цветоводов маршруту Голландия - Москва - Благовещенск оказалось парализовано.
Цветочный бизнес Приамурья напрямую зависит от авиаперелетов как в Европе, так и по России. «Из-за задержки перевозок в Европе партия цветов не достигла Москвы. Соответственно, в Амурскую область цветы не пришли, - говорят сотрудники одного из крупных благовещенских цветочных салонов. - Пришлось практически неделю продавать только запасы».
В настоящее время авиасообщение восстановлено, и магазины получили свежие голландские растения, дефицита флоры не предвидится. Обычно любой сбой в авиасообщении приводит к повышению стоимости растений. Однако амурские дилеры уверяют, что пока цветы не будут дорожать. Однако амурские дилеры уверяют, что пока цветы не будут дорожать, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на газету «Телепорт».