Извержение вулкана в Европе чуть не оставило Приамурье без цветов

В настоящее время авиасообщение восстановлено, и магазины получили свежие голландские растения, дефицита флоры не предвидится. Обычно любой сбой в авиасообщении приводит к повышению стоимости растений. Однако амурские дилеры уверяют, что пока цветы не будут дорожать. Однако амурские дилеры уверяют, что пока цветы не будут дорожать, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на газету «Телепорт».